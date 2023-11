Drie jonge vrouwen opgepakt om explosie in Groningen

De politie heeft deze week drie jonge vrouwen uit Tilburg opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een explosie in de Herestraat in Groningen. Die bewuste 12 september vond even na 23.30 uur een flinke ontploffing plaats bij een bedrijfspand in het centrum van de stad.

Niemand raakte gewond, maar mensen moesten wel uit voorzorg hun woning verlaten.

Op 31 oktober werd een 18-jarige vrouw uit Tilburg opgepakt. Een dag later zijn nog eens twee vrouwen van 18 en 19 jaar oud uit dezelfde plaats vastgezet. Ze zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

Een 17-jarige jongen uit Tilburg wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de ontploffing. Hij werd op 22 oktober al aangehouden voor een explosie op 16 september in de Langestraat in Winschoten. Hij zit nog altijd vast.

Vanaf juli vinden er geweldsincidenten zoals ontploffingen plaats in Winschoten, Oude Pekela en Groningen. De politie benoemt dat een van de scenario’s is dat de incidenten onderdeel zijn van “één of meer onderlinge conflicten in het criminele circuit”.