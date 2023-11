Rijkswaterstaat: meldingen overlast op weg door storm nemen toe

De storm Ciarán leidt op diverse wegen tot problemen in het verkeer, meldt Rijkswaterstaat. De wegbeheerder adviseert weggebruikers “extra alert” te zijn en de rijstijl aan te passen aan de harde wind.

Op de snelweg A1 bij Barneveld waaide een boom de weg op en werd een rijstrook afgesloten. Ook op andere wegen, zoals de A12 bij Woerden en op dezelfde snelweg bij Driebergen/Zeist, leidden afgebroken takken tot hinder. Bij knooppunt Deil op de A2 moesten twee rijstroken dicht als gevolg van omgewaaide bomen en takken op de weg en op de A4 bij Hoogerheide belandde een boom op de vluchtstrook. Op de A76 richting Duitse grens bij Nuth waaide een boom over de geluidswal. Ook de afrit Nijmegen op de A73 was enige tijd dicht vanwege opruimwerkzaamheden na een omgewaaide boom.

Op de N65 bij het Brabantse Berkel-Enschot waaide een boom op drie auto’s. Een persoon moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis. De weg is naar verwachting tot ongeveer 16.00 uur dicht, het verkeer wordt omgeleid. Op de A4 bij knooppunt Badhoevedorp verloor een vrachtwagen aan het einde van de ochtend zijn dak, waardoor twee verbindingswegen dicht waren. Ook op de A79 bij het Limburgse Meerssen richting Heerlen moest het verkeer enige tijd omrijden vanwege een boom en takken op de weg.

Door de storm heeft het KNMI code oranje afgegeven voor Zeeland en later in de middag Zuid- en Noord-Holland. In deze gebieden kan het volgens Rijkswaterstaat gevaarlijk zijn op de weg en wordt een “zeer drukke” avondspits verwacht.