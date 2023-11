Advocaat: Sabic staat hier niet terecht

Het is niet Sabic die in Den Bosch terechtstaat, maar Sabic Limburg bv. De strafeis van het Openbaar Ministerie wegens zware ongevallen op industrieterrein Chemelot mogen en kunnen niet op moederbedrijf Sabic in Saudi-Arabië worden verhaald. “Sabic is immers niet gedagvaard”, hield advocaat Daan Doorenbos van Sabic Limburg bv maandag de rechtbank in Den Bosch voor.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een boete van 25 miljoen euro voor vier ernstige incidenten op Chemelot tussen 2015 en 2019. Daarbij raakten onder meer drie werknemers zwaargewond, van wie één overleed. Het OM wilde het bedrijf hard treffen, en keek daarbij naar de jaaromzet van Sabic in Saudi-Arabië, zo’n 30 miljard dollar en een winst van 16,5 miljard in 2022. Maar je kunt volgens Doorenbos niet verwijzen naar de omzet van Sabic in Riyad om het bedrijf in Limburg te treffen.

Sabic Limburg bv is een bedrijf dat werknemers in dienst heeft en daarvoor loon betaalt, zei Doorenbos. Het bedrijf publiceert nooit een jaarrekening, zodat niet duidelijk is wat er aan geld omgaat. Doorenbos beloofde de rechtbank schriftelijk voor te leggen om welke bedragen het in Geleen gaat.

“Sabic Limburg bv is de enige verdachte”, zei Doorenbos. “De draagkracht van de verdachte is de draagkracht van deze bv. Dat Sabic gefortuneerd is, zou geen rol mogen spelen. Sabic is geen verdachte. Die mag je niet bestraffen. Die staat hier niet terecht. De draagkracht van Sabic Limburg bv is beperkt.”

Doorenbos vond de eis van het OM buiten alle proporties. Hij vroeg vrijspraak omdat de zaken volgens hem zijn verjaard. Ze zijn verjaard, omdat volgens de raadsman van opzet geen sprake is, en het dus niet om misdrijven zou gaan.