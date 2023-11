Cao-akkoord: defensiepersoneel krijgt 7 procent meer loon

Medewerkers van Defensie krijgen vanaf januari een loonsverhoging van 7 procent. Daarnaast krijgt iedereen die op 1 januari in vaste dienst is een eenmalige uitkering van 1500 euro bruto. Het gaat om personeel met een vast werkverband, waar ook kortere contracten onder vallen. De militaire vakbonden en Defensie zijn dat overeengekomen in een nieuwe cao die geldt voor 2024, melden het ministerie en de bonden.

Het gaat vooralsnog om een onderhandelaarsakkoord. De bonden leggen het hele pakket met arbeidsvoorwaarden nu eerst voor aan hun leden. Als zij ermee instemmen dan zijn de nieuwe afspraken op 12 december definitief. De cao geldt voor ongeveer 65.000 medewerkers, zowel militair als burgerpersoneel.