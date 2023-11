Honderden scholen doen deze maand mee aan scholierenverkiezingen

Zeker 452 scholen doen deze maand mee aan de zogenoemde scholierenverkiezingen. Leerlingen van middelbare scholen en mbo-studenten kunnen sinds 1 november hun stem uitbrengen op politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

Deze schaduwverkiezingen worden voor de dertigste keer gehouden door kennisinstituut ProDemos, precies zestig jaar na de eerste editie, in 1963. Scholen kunnen zich de komende weken nog aanmelden. Op 21 november wordt de uitslag in Den Haag bekendgemaakt, in het bijzijn van onder meer scholieren en politici. Scholieren gaan dan ook in gesprek met de aanwezige politici.

Bij de schaduwverkiezingen van de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar kreeg GroenLinks 13 procent van de stemmen. D66 eindigde met bijna 12 procent op de tweede plek, gevolgd door PVV (bijna 11 procent). Toen brachten ruim 25.800 scholieren en mbo’ers hun stem uit. Tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 namen ruim 50.000 leerlingen deel op 284 scholen.