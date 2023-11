BBB heeft in Flevoland opvolger opgestapte gedeputeerde in beeld

De BBB heeft een selectie gemaakt van mogelijke kandidaten om in de provincie Flevoland de opgestapte gedeputeerde Jurie van den Berg op te volgen. De selectiecommissie, die bestaat uit een afvaardiging van de fractie en van het landelijke bestuur, voert volgens partijvoorzitter Erik Stegink in deze periode gesprekken met de kandidaten.

“Daar zitten vorderingen in. Ik verwacht wel dat we nog dit jaar een kandidaat kunnen voordragen”, aldus Stegink, die eerder de verwachting uitsprak dat er in november al een opvolger zou zijn. Het al dan niet vervangen van Van den Berg is voorlopig nog een discussiepunt binnen de Provinciale Staten. Sommige partijen vinden vijf gedeputeerden genoeg voor Flevoland en zijn van mening dat er geen opvolger voor de vertrokken BBB’er hoeft te komen.

Begin oktober stapte Van den Berg op, na een dienstverband van slechts drie maanden als gedeputeerde. Hij deed dat onder druk van heel wat partijen uit de Staten, die hem verweten dossierkennis te missen en geen weet te hebben van bestuurlijke procedures. Dat Van den Berg opstapte toen hij net iets meer dan drie maanden in dienst was en daarom recht heeft op twee jaar wachtgeld in plaats van een half jaar, leidde tot nog meer onvrede in Flevoland. Caroline van der Plas, fractievoorzitter van BBB in de Tweede Kamer, vond de gang van zaken ook “raar” en pleitte ervoor de wachtgeldregeling te herzien.

De taken van Van den Berg in Flevoland zijn voorlopig verdeeld over de andere vijf gedeputeerden. D66 en GroenLinks wilden vorige week tijdens de Statenvergadering een motie indienen, met het voorstel om het – mede uit financieel oogpunt – bij vijf gedeputeerden te houden en geen vervanger voor Van den Berg aan te stellen. De motie werd uiteindelijk echter niet in stemming gebracht, omdat BBB-fractievoorzitter Anja Keuter beloofde hierover nog te gaan praten met de Staten. “Het is ook nog niet zo ver dat we al iemand in de coulissen klaar hebben staan”, zei Keuter.

Volgens partijvoorzitter Stegink is BBB wel gewoon van plan om een opvolger voor te dragen. “We verwachten dat de oude gedeputeerde weer snel betaald werk heeft en dus minimaal gebruikmaakt van de wachtgeldregeling.”