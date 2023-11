Een persoon is donderdagmiddag om het leven gekomen door een verkeersongeval in Lienden in de Betuwe. De politie meldt dat het ongeval om ongeveer 16.20 uur op de N320 plaatsvond. Drie voertuigen waren daarbij betrokken.

Omroep Gelderland meldt dat de auto waarin het slachtoffer zat moest uitwijken voor een auto die af wilde slaan. Daarop kwam het voertuig in botsing met een busje en belandde door de klap op een naastgelegen fietspad.