BBB wil budget inhouden als regeldruk zorg niet minder wordt

De BBB wil nu écht de administratieve lastendruk in de zorg verlagen. Over de noodzaak daartoe wordt al jaren gesproken, zeker ook in politiek Den Haag, maar die druk blijft nog steeds hoog. BBB-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij wil dat partijen op hun zorgbudget worden gekort, als zij minutieuze verantwoording van de werkzaamheden van zorgpersoneel blijven eisen. Dat stelde ze voor tijdens het Grote Zorgdebat in Utrecht.

In plaats van erover te blijven praten, moet het gewoon eens geregeld worden, benadrukte het BBB-Kamerlid. Dat kan volgens haar, om te beginnen, door het afschaffen van de zogeheten vijfminutenregistratie. Daarbij moet een zorgverlener alle handelingen en werkzaamheden bij een patiënt nauwkeurig bijhouden en verantwoorden. Zorgverleners zijn gemiddeld 30 procent van hun tijd kwijt aan administratie.

Zeven andere (kandidaat-)Kamerleden die aan het debat deelnamen vinden stuk voor stuk dat die regeldruk omlaag moet, mede om het werken in de zorg voor medewerkers aantrekkelijk te houden. Maar het inhouden van budget is volgens D66-Kamerlid Wieke Paulusma niet haalbaar. “Als je alle registratie afschaft, doe je de professionaliteit van het zorgpersoneel teniet”, voegde ze daaraan toe.

De brede steun voor lastenverlichting leidde tot felle kritiek van PVV-Kamerlid Fleur Agema. De afgelopen jaren heeft ze tientallen moties ingediend om die lastendruk te verminderen, “maar die worden altijd weggestemd door de coalitie”, fulmineerde Agema. Volgens haar wordt de zorg in verkiezingstijd “gepaaid”, maar daarna geeft niemand meer thuis.