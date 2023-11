Nieuwe sit-in protesten voor Palestijnse zaak aangekondigd

Op Schiphol Plaza wordt dinsdag een zitactie gehouden voor de Palestijnse zaak, melden de initiatiefnemers die eerder deze maand al soortgelijke acties organiseerden. Toen demonstreerden honderden mensen zittend in de stationshallen van Rotterdam, Utrecht en Amsterdam Centraal.

De actievoerders willen onder meer dat Nederland oproept tot een staakt-het-vuren en eisen onvoorwaardelijke humanitaire toegang voor de bevolking in Gaza. Bij eerdere riepen demonstranten leuzen als “Free Free Palestine”, “ceasefire now” en “IsraĆ«l terrorist”. Ook werd de omstreden leus “From the river to the sea, Palestine will be free” geroepen.

Volgens de organisatie is die kreet echter niet omstreden. “Wij beroepen ons op de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam dat de leus binnen het recht op vrijheid van meningsuiting valt, en dat er bij gebruik van de leus geen sprake is van bedreiging, opruiing of strafbaar aanzetten tot haat.”

De groep zegt dat het niet het doel van hun zitacties is om reizigers te blokkeren. Wel positioneerden ze zich eerder zodanig in de stationshallen dat de actie voor reizigers duidelijk onder de aandacht kwam. De groep zegt te bestaan uit mensen die betrokken zijn bij verschillende sociale bewegingen en organisaties.

Na dinsdag staat voor donderdag 16 november een landelijke actiedag gepland. Die dag worden er op verschillende treinstations door heel Nederland sit-ins georganiseerd die om 18.00 uur beginnen. De organisatie bevestigt dat er die dag sit-ins zullen zijn op de treinstations Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en Eindhoven Centraal en verder ook op de stations in Zwolle en Breda.