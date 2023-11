Natuurclubs willen dat overheid land koopt voor duurzame landbouw

Acht organisaties roepen de overheid op om grond te kopen om duurzame landbouw te stimuleren. De zogenoemde landschapsgronden kunnen worden gebruikt voor “natuurinclusieve landbouw, natuur, recreatie en klimaat”.

De oproep komt van de Vogelbescherming, Natuurmonumenten, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Natuur&Milieu, SoortenNL, Transitiecoalitie Voedsel en IVN Natuureducatie. Zij zeggen dat er in de komende vijf jaar ongeveer 100.000 hectare grond beschikbaar komt, een gebied dat twee keer zo groot is als de Noordoostpolder. De overheid is volgens de organisaties 5 miljard euro kwijt om de grond op te kopen.

Volgens de oproep blijven de bestaande plannen om landbouw duurzamer te maken “bij nutteloze papierstapels en prachtige idealen. Want om deze plannen uit te voeren is grond nodig. Veel grond. En die grond is er niet.” Die grond zou de overheid bijvoorbeeld kunnen kopen van melkveehouders die ermee stoppen.