Nog eens vier Nederlanders weg uit Gazastrook

Nog eens vier mensen met de Nederlandse nationaliteit of verblijfsstatus hebben maandag de belegerde Gazastrook weten te verlaten. Ze zijn in Egypte opgevangen en er wordt aan gewerkt om ze naar Nederland te halen “na deze traumatische ervaring”, zegt buitenlandminister Hanke Bruins Slot.

De Nederlanders zijn bij Rafah de grens tussen Gaza en Egypte overgestoken en worden opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade in Caïro, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Eenmaal in de Egyptische hoofdstad kunnen ze medische hulp krijgen en psychologische bijstand. Of en wanneer ze naar Nederland kunnen is volgens het ministerie nog onduidelijk.

Zondag wisten zes Nederlanders al weg te komen uit Gaza. Er zijn nu nog veertien Nederlanders in het Palestijnse gebied, laat het ministerie weten.