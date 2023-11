Gedupeerden blij met ‘nieuwe koers’ Overijssel rond kanaaldrama

De stichting Kant Nog Wal, die zich inzet voor de gedupeerden in het Overijsselse ‘kanaaldrama’, juicht de voorstellen van het nieuwe provinciebestuur toe. Het college van Gedeputeerde Staten wil de aanbevelingen uit het rapport van bemiddelaar Mona Keijzer overnemen, de schades aan de woningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik zoveel mogelijk herstellen en het vertrouwen terugwinnen.

“Wie had dit een jaar geleden kunnen dromen?”, zegt Harry Broekhuizen van de stichting, die zich al jaren inzet voor de honderden omwonenden die na werkzaamheden aan het kanaal te maken kregen met schade aan hun huizen. “Onder het vorige provinciebestuur was de relatie bekoeld. We zijn nu weer volledig ‘on speaking terms’ en een vaste gesprekspartner. Het vertrouwen van de inwoners in de provincie is de afgelopen jaren zo ver gedaald, het zal veel moeite kosten om dat vertrouwen terug te winnen. Maar dit voorstel van de provincie is veel concreter dan ooit.”

Zo wordt de schaderegeling nogmaals opengesteld, waardoor zo’n vijftig mensen die eerder te laat waren met het melden van schades alsnog geholpen kunnen worden. De provincie wil de schades ook ruimhartiger gaan vergoeden, contra-expertises meenemen bij het vaststellen van een schadebedrag en een onafhankelijk bestuurlijk kopstuk aanstellen, die beslist over gevallen waarbij de provincie en een gedupeerde er onderling niet uit komen. Dit kopstuk voorziet Gedeputeerde Staten in concrete gevallen “gevraagd en ongevraagd” van advies over de toepassing van de schaderegeling.

“Voor de bewoners is de onafhankelijkheid van dat kopstuk heel belangrijk”, aldus Broekhuizen. “Het moet niet iemand van de provincie zijn, anders krijg je de slager die zijn eigen vlees keurt.” Broekhuizen verwacht dat zijn stichting en de vier betrokken gemeenten een geschikte kandidaat mogen aandragen. “Het moet iemand zijn die wel wat in huis heeft en juridisch, bouwkundig en maatschappelijk goed onderlegd is.”

De provincie Overijssel verwacht dat de extra maatregelen tussen de 13,5 en 16,4 miljoen euro kosten, bovenop de 45 miljoen euro die al was begroot voor de afhandeling van het ‘kanaaldrama’. “Als stichting willen we ook nog graag weten hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren”, aldus Broekhuizen. “Wat is er nagelaten, waar is de plank misgeslagen, hoe zit het met de aansprakelijkheid? Dat is, naast de uitvoering van het rapport-Keijzer, de tweede lijn waar we mee bezig zijn.”