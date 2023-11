Storing bij systeem OV-fietsen van NS verholpen

De landelijke storing in het systeem van de OV-fietsen bij de NS is verholpen. Donderdagochtend waren er problemen bij het in- en uitchecken van de fietsen. De NS adviseerde reizigers om geen OV-fiets te huren op stations. Reizigers kunnen de fietsen sinds donderdagmiddag weer huren, meldt de NS.

Tijdens de storing konden mensen hun OV-fiets wel inleveren, maar dat werd niet geregistreerd in het systeem. Om extra kosten te voorkomen heeft de NS de huur in het systeem voor gedupeerden gecorrigeerd.