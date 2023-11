Zeeuwen gaan in gesprek met Rijk over voorwaarden kerncentrales

Het handhaven van de groene buffer tussen industriegebied en de omliggende polders, niet nog meer horizonvervuiling en een veilige verwerking van kernafval met een concreet plan voor het definitief opslaan van radioactief afval. Dit zijn enkele punten uit een lijst met voorwaarden die een groep van honderd inwoners van de Zeeuwse gemeente Borsele stelt aan de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

De Borselse Voorwaarden Groep is gevormd op initiatief van de gemeente en bestaat uit een aantal ingelote inwoners en een vertegenwoordiging van dorpsraden. In samenwerking met experts heeft de groep een pakket voorwaarden samengesteld voor onder meer de bouw van nieuwe kerncentrales en het verzorgen van verbindingen tussen windmolens op zee en het landelijke elektriciteitsnet.

De gemeente bundelt die voorwaarden met een lijst voorwaarden die de provincie inventariseert. Daarna gaan de Zeeuwse overheden de voorwaarden met het Rijk bespreken. “De voorwaarden gaan expliciet niet over de vraag ├│f en waar grootschalige energieprojecten doorgang moeten vinden. Daar gaat het Rijk over”, benadrukt de gemeente Borsele.

Eind vorig jaar wees het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het dorp Borssele aan als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales. De meeste grote partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen willen meer kerncentrales. De VVD schrijft in haar verkiezingsprogramma dat kernenergie noodzakelijk is om de klimaatdoelen te halen, NSC vindt dat voor de energievoorziening kernenergie samen met zon, wind, geothermie, groen gas en waterstof de toekomst heeft en BBB stelt dat het zich zal inzetten voor kernenergie.

GroenLinks-PvdA zit niet op die lijn. Lijsttrekker Frans Timmermans zei eind oktober in een debat met NSC-voorman Pieter Omtzigt dat kernenergie niet kosteneffici├źnt en niet nodig is in Nederland. Woensdag zei Timmermans bij Khalid & Sophie dat de mensen in Borssele is verteld dat “er net zo’n leuk klein ding komt als er nu staat”, maar dat de nieuwe kerncentrales veel groter worden.

Ook de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) plaatst kanttekeningen. De organisatie noemt kerncentrales “waanzinnig duur” en stelt dat ze maar voor een heel klein deel bijdragen aan de opwekking van elektriciteit in Nederland. Ook wijst de ZMf op de veiligheidsrisico’s. “Het radioactieve afval dat onvoorstelbaar lang gevaarlijk blijft, komt op het bord van de volgende generaties.”

Ondernemersorganisatie VNO-NCW Zeeland Brabant is wel positief en denkt dat de Zeeuwse industrie kan profiteren van de bouw van twee nieuwe kerncentrales, omdat dan voor “een betrouwbare en continue energievoorziening” kan worden gezorgd. “Dit zal de concurrentiepositie van de Zeeuwse bedrijven versterken en hun mogelijkheden voor groei en innovatie vergroten.”