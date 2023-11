IND: spoedprocedure gezinshereniging mensen uit Gaza mogelijk

Statushouders die een aanvraag voor gezinshereniging hebben lopen voor familieleden in Gaza, kunnen die zaken via een spoedprocedure laten behandelen. Daartoe is besloten, bevestigt een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) berichtgeving van de NOS.

Er kunnen verzoeken zijn waarvan bijvoorbeeld VluchtelingenWerk zegt dat er spoed bij is, legt de IND-woordvoerder uit. “We hebben een mailadres om zo’n spoedprocedure aan te vragen. En we hebben nu gezegd: voor statushouders die een aanvraag hebben lopen voor familieleden in Gaza, kunnen de zaken via deze spoedprocedure ingediend worden.”

Momenteel lopen er circa tien spoedprocedures van statushouders die nu in Nederland zijn. Hun aanvragen betreffen enkele tientallen gezinsleden die nu in Gaza zitten, aldus de woordvoerder.

Een standaard aanvraag kan best lang duren, vertelt de zegsvrouw. “Hoelang het duurt, verschilt heel erg per zaak, maar het duurt sowieso meerdere maanden. Maar er zijn ook mensen die een halfjaar tot een jaar wachten.”

Ook bij de spoedprocedure is het heel afhankelijk van hoe compleet de aanvraag is. “Als het hele verhaal duidelijk en compleet is, zou er binnen enkele weken een beslissing moeten kunnen zijn. Maar als stukken niet compleet zijn, kan het langer duren.”