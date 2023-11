Gorinchem kijkt tevreden terug op intocht Sinterklaas

De gemeente Gorinchem kijkt tevreden terug op de intocht van Sinterklaas. De goedheiligman en zijn pieten arriveerden even na het middaguur in de Zuid-Hollandse stad. Ongeveer 15.000 kinderen, ouders, opa’s en oma’s waren aanwezig, zegt een woordvoerder.

Sinterklaas begroette alle kinderen hartelijk en riep onder meer dat hij blij was iedereen te zien. De kou en de regen hebben waarschijnlijk wat invloed gehad op de bezoekersaantallen, maar alsnog stond het rijendik langs de kade.

Of de sint wel in Gorinchem aan zou komen was nog even spannend. Vrijdag zei Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal dat hij “helemaal niet naar Gorinchem” zou varen. De Stoomboot legde er in eerste instantie ook niet aan, maar bij Slot Loevestein, even verderop.

Aan de kinderen werd dan ook gevraagd om zo hard mogelijk sinterklaasliedjes te zingen, om ervoor te zorgen dat de stoomboot de goede kant op zou komen. Hiervoor werden zij uiteindelijk beloond met pepernoten van de gearriveerde pieten.

Burgemeester Reinie Melissant-Briene en verslaggeefster Rachel Rosier hadden de eer om de goedheiligman welkom te heten toen hij voet aan wal zette. Hierna startte Sinterklaas zijn route door de stad.