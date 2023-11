Kick Out Zwarte Piet vertrokken uit De Lier

Actievoerders van Kick Out Zwarte Piet zijn vertrokken uit De Lier. Ze demonstreerden daar bij de intocht van Sinterklaas tegen het uiterlijk van de pieten. Enkele honderden voorstanders van zwartgeschminkte pieten gooiden vuurwerk, zwarte rookbommen, blikjes en pepernoten naar de mensen van KOZP, aldus een ANP-verslaggever ter plaatse.

De politie greep in. Agenten met wapenstokken en schilden verdreven de groep die voorwerpen gooide naar KOZP. Daarbij werd de wapenstok gebruikt. Kick Out Zwarte Piet protesteerde bij de intocht van Sinterklaas omdat een deel van de pieten volledig zwart is geschminkt, een ander deel ziet er met roetvegen alsnog te donker uit, aldus de organisatie.

De actiegroep arriveerde kort voor 13.30 uur met drie bussen in De Lier, met veel politie in de buurt. Op straat liepen wat mensen met zwarte schmink op hun gezicht, auto’s toeterden en er klonk onder meer: “Oprotten uit De Lier.”

De gemeente kondigde twee noodbevelen af. Een om mensen die voor onrust zorgen bij de Sinterklaasintocht te kunnen verwijderen. En een omdat op een parkeerplaats voertuigen met hooibalen, giertanks en containers stonden. Dit materiaal zou mogelijk ingezet kunnen worden bij een tegenactie.

De nacht voor de sinterklaasintocht in De Lier werden politiecamera’s bespoten met purschuim. De politie hield vier personen aan. De camera’s zijn daar opgehangen om de veiligheid rond de intocht. De groep is teleurgesteld dat burgemeester Bouke Arends niet het voortouw neemt om juist in het huidige Herdenkingsjaar Slavernijverleden de oude “racistische karikatuur Zwarte Piet” te laten verdwijnen.