Sinterklaas arriveert ‘gewoon’ in Gorinchem

Sinterklaas is veilig in Nederland aangekomen. De goedheiligman en zijn pieten arriveerden even na het middaguur in Gorinchem. Burgemeester Reinie Melissant-Briene en verslaggeefster Rachel Rosier heetten het gezelschap welkom.

Sinterklaas begroette alle kinderen hartelijk en zei dat hij blij was iedereen te zien. Ondanks de kou en regen stond het rijendik langs de kade. De kinderen renden gillend naar voren om pepernoten in ontvangst te nemen van de pieten.

Snel nadat Sinterklaas voet aan wal had gezet, besteeg hij zijn paard om de route door het centrum van de stad te volgen. De mensenmassa begon zich daarop met hem mee te verplaatsen. Wel was te horen hoe een moeder haar kind probeerde over te halen om “even thuis op te warmen”, met de belofte dat hij daarna weer naar Sinterklaas mocht zwaaien. “Nee, ik wil pepernoten!”, riep het jongetje hierop.

Of de sint wel in Gorinchem aan zou komen was nog even spannend. Vrijdag zei Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal dat hij “helemaal niet naar Gorinchem” zou varen. De Stoomboot legde er in eerste instantie ook niet aan, maar bij Slot Loevestein, even verderop.

Daar stapten Sinterklaas en zijn pieten van boord, waar ze meteen hun koffers uitpakten en de cadeautjes het kasteel binnenbrachten. Loevestein lijkt daarmee de nieuwe locatie van het Grote Pietenhuis, dat de afgelopen jaren in Paleis Soestdijk was gevestigd. De afgelopen week zocht Sinterklaasjournaal-verslaggever Jeroen Kramer al tevergeefs naar de nieuwe locatie.

Na de stop in Loevestein stapte het gezelschap weer aan boord van De Stoomboot om alsnog in Gorinchem aan te komen.