KOZP monitort bij 50 sintintochten in het land op zwarte pieten

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zal zaterdag en de komende dagen bij vijftig verschillende sintintochten in het land kijken of er sprake is van zwarte pieten, of van roetveegpieten die niet zijn te onderscheiden van Zwarte Piet. Het gaat om een willekeurige steekproef, zegt KOZP. Vrijwilligers die als zodanig onherkenbaar zijn, gaan de intochten monitoren.

Er wordt ook gekeken bij gemeenten die al hadden gezegd over te stappen op roetveegpieten en Zwarte Piet in de ban te doen. Op basis van die bevindingen kijkt KOZP of er nog ergens actie tegen Zwarte Piet nodig is.

KOZP stelt dat de afgelopen jaren Zwarte Piet op steeds meer plekken is verdwenen. “We zien echter ook dat een groot deel van het land, met name buiten de grote steden, vasthoudt aan de racistische karikatuur. We hebben de afgelopen jaren gezien dat sommige gemeenten en intochtcomités zeggen Zwarte Piet in de ban te doen, waarbij Zwarte Piet vervangen wordt door een variant die nog steeds een variant is op de racistische karikatuur die Zwarte Piet is – in de hoop zo min mogelijk afstand te hoeven doen van Zwarte Piet.”