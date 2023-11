Koude en overwegend droge verkiezingsdag

Tijdens de verkiezingen woensdag lijkt het droog te blijven. Het wordt wel een vrij koude novemberdag met middagtemperaturen van 4 tot 8 graden.

Volgens Weeronline kan het aan het begin van de ochtend licht vriezen en liggen de temperaturen in het westen iets boven het vriespunt. Er zijn veel wolkenvelden en in het binnenland is het in de ochtend nog een tijd mistig. Er staat weinig wind en in combinatie met de lage temperatuur is het in de gebieden met mist kil. Met een middagtemperatuur van 4 of 5 graden in het oosten en een graad of 8 in het westen is het koud, maar het blijft wel droog.

Halverwege de avond stijgt de temperatuur naar 5 tot 10 graden. In het noorden kan dan een beetje regen vallen.