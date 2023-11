Stembureaus in het hele land open voor Tweede Kamerverkiezingen

Alle stembureaus in Nederland zijn woensdagochtend om 07.30 uur geopend voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ruim 13,3 miljoen kiesgerechtigden van 18 jaar en ouder mogen hun stem uitbrengen. Om 21.00 uur sluiten de stemlocaties en gaan de stembussen open om de stemmen te tellen.

Alleen bijzondere en mobiele stembureaus kunnen afwijkende openingstijden hebben, aldus de Kiesraad. Zo kon in studentencafé Het Vliegende Paard in Zwolle al tussen 00.00 uur en 01.30 uur gestemd worden. Stembureaus mogen niet later sluiten dan 21.00 uur. Als de stembureaus sluiten, mogen alleen de aanwezige kiezers in het stemlokaal of bij de ingang nog worden toegelaten.

Het opkomstpercentage voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was ruim 78,5 procent. Van de ruim 13,2 miljoen kiesgerechtigden brachten ruim 10,4 miljoen mensen toen hun stem uit. In 2021 deden 37 partijen mee. 17 partijen behaalden genoeg stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer. VVD werd de grootste, gevolgd door D66 en PVV. Dit jaar doen 26 partijen mee.