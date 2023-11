Minderjarige verdachte van aanval op Baudet zit nog vast

De minderjarige jongen uit de gemeente Groningen die is aangehouden voor de mishandeling van FVD-lijsttrekker Thierry Baudet zit woensdagochtend nog steeds vast. Dat meldt een politiewoordvoerder. Hoelang de jongen nog vast blijft zitten, kan de woordvoerder niet zeggen.

Baudet werd maandag rond 18.00 uur met een voorwerp op het hoofd geslagen tijdens een verkiezingsevenement in café The Cabin aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. De FVD-leider heeft een hoofdwond overgehouden aan de aanval. Hij is net boven zijn oog en achter op zijn hoofd geslagen. Dinsdag gaf Baudet aan wel verder te willen gaan met de campagne.

De politie kon de verdachte kort na het incident aanhouden. Hoe oud de verdachte precies is, wil de politie niet zeggen. De politiewoordvoerder houdt het woensdag op een minderjarige jongen. Verschillende media schreven eerder dat het gaat om een 15-jarige jongen. Volgens het AD heeft de antifascistische groep AFA Noord geclaimd dat de jongen behoort tot deze extreemlinkse groepering.