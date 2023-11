Rutte blij met deal Gaza, roept op tot vrijlaten alle gijzelaars

Demissionair premier Mark Rutte noemt het goed nieuws dat er een akkoord is bereikt om gijzelaars uit Gaza vrij te laten. Maar Nederland blijft oproepen tot vrijlating van alle gegijzelden, schrijft hij woensdagochtend op X.

Hamas heeft bevestigd dat er een akkoord is over een meerdaags bestand in de Gazastrook en de vrijlating van gevangenen en gijzelaars. Er zullen volgens de afspraken 150 Palestijnse gevangenen, overwegend vrouwen en kinderen, door Israël worden vrijgelaten en Hamas laat vijftig Israëlische gijzelaars gaan. De tijdelijke wapenstilstand duurt volgens beide partijen op zijn minst vier dagen.

Rutte vindt dat de gevechtspauze moet worden gebruikt om “heel veel” hulp te leveren aan “de onschuldige inwoners van Gaza”, schrijft hij verder. “Ook dank ik Qatar, de VS en Egypte voor hun cruciale inzet.”