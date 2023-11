Auteur Jeroen Horbach komt met een magisch interactief voorleesboek

Voorlezen uit een boek is een van de meest waardevolle momenten die een ouder dagelijks met een kind kan doorbrengen. Interactief voorlezen, waarbij je onder andere geanimeerd voorleest, zorgt er daarnaast voor dat de taalvaardigheid wordt vergroot.

Voorlezen doe je samen.

Jeroen Horbach uit Amsterdam past dit idee toe in zijn nieuwe boek ‘Zegieswah – Het magische interactieve voorleesboek’. Door middel van verschillende lettertypes, dikgedrukte en grotere woorden, wordt het boek zonder moeite geanimeerd voorgelezen. De kinderen doen actief mee met het verhaal. Ze zingen het alfabet, doen leeuwen na en samen schudden jullie naar het volgende avontuur. In het verhaal krijgt Tommy een magisch boek, waarmee hij door de ruimte en tijd kan reizen. De spannende avonturen die hieruit voortkomen, zorgen er gegarandeerd voor dat zowel kind als ouder niet kan wachten tot het volgende voorlees moment.

Over de auteur

Jeroen Horbach is verhalen bedenker. Hij is getrouwd en heeft twee dochters, die nu in hun tienerjaren de wereld steeds meer ontdekken. Jeroen vertelde zijn dochters tussen hun vijfde en tiende iedere avond verhalen. Verhalen over de avonturen van Tommy met zijn magische boek, Zegieswah. Iedere avond lagen ze samen op bed en dwaalden de gedachten van de kinderen af naar de werelden die Tommy bezocht en de super spannende avonturen die hij meemaakte. Door de reacties van zijn kinderen kon Jeroen plotwendingen bedenken waardoor de kinderen geboeid bleven luisteren. Met Zegieswah wil hij ouders en kinderen helpen om vooral te blijven (voor)lezen, hun fantasie te prikkelen en te genieten van die kinderjaren, voordat ze puber worden. Wat overigens ook heel leuk is.

Dit geanimeerde en interactieve kinderboek wordt op vrijdag 24 november uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.