Mondriaan Fonds wil met politiek in gesprek over waarde cultuur

Het rijkscultuurfonds Mondriaan Fonds, dat onder meer subsidies toekent aan musea, gaat graag “met welke partij dan ook” in gesprek over de waarde van cultuur. Dat zegt directeur Eelco van der Lingen na de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De grote winnaar, de PVV, wil het liefst stoppen met kunst- en cultuursubsidies.

“Wij gaan altijd graag het gesprek aan met welke partij dan ook over de waarde van cultuur en hoe deze zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor nu wachten we eerst de uitkomsten van de formatie af”, laat Van der Lingen weten.

De Museumvereniging, de brancheorganisatie van ruim vijfhonderd musea, laat in een reactie weten dat “een politieke partij” heeft gewonnen die onder meer “alle cultuursubsidies wil afschaffen, de excuses voor het slavernijverleden wil terugtrekken en niets heeft met ‘klimaatwaanzin’ en ‘diversiteitsgeneuzel’. Uitspraken die rechtstreeks ingaan tegen de principes van de museumsector.”

Musea zijn bedoeld voor alle Nederlanders, vervolgt de vereniging. “Elk museum is anders, maar tegelijkertijd vertellen we alleen samen het verhaal van Nederland in al zijn facetten. We zijn er voor alle inwoners. Iedereen hoort erbij en is welkom, ongeacht wat je stemt of waar je wieg heeft gestaan. Kunst en erfgoed zijn juist bedoeld om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan en te verbinden.”

Het Groninger Museum is een van de musea die subsidie krijgt, namelijk van de gemeente en de provincie Groningen. Het afschaffen van cultuursubsidies is “geen goed idee”, vindt algemeen directeur Andreas Blühm, “als je waarde hecht aan het behoud van Nederlands erfgoed en dat toegankelijk wilt maken voor een breed publiek.”