Dierenrechtenorganisaties in spanning na verkiezingen

Dierenrechtenorganisaties zitten nog in spanning over de gevolgen van de verkiezingsuitslag. “PVV moet er nog maar uit zien te komen met VVD en NSC”, zegt directeur Sandra Beuving van de Stichting Ondersteuning Dierencoalitie. Ze spreekt de hoop uit dat het “dierwaardig maken” van de veehouderij prioriteit krijgt binnen een nieuwe regering.

“Bij PVV kennen we Dion Graus als voorvechter van dieren”, zegt Beuving. Er moet volgens haar nog worden afgewacht hoeveel invloed het Tweede Kamerlid uiteindelijk zal hebben op toekomstig beleid “De vraag is hoe hij in de onderhandelingen dierenwelzijn erdoor kan krijgen bij andere partijen.”

Beuving zegt dat ook nog onduidelijk is wat precies verwacht kan worden van NSC van Pieter Omtzigt. De partij wekte volgens haar bij het zogeheten DierenDebat begin november de indruk “voor reden vatbaar te zijn” en open te staan voor argumenten. “Daar zit potentie”, concludeert Beuving.

De directeur is kritischer over partijen als de VVD en BBB. “Van de VVD weten we dat ze op gebied van veehouderij het dierenwelzijn niet hoog hebben zitten. Op gebied van gezelschapsdieren hebben ze wel stappen gezet”, concludeert ze. “De BBB is geen partij die dierenwelzijn voorstaat.”

Beuving hoopt dat de volgende coalitie werk maakt van het beschermen van wilde dieren in de natuur. Ze wil ook dat de veehouderij “dierwaardig” wordt gemaakt. Daarmee wordt bedoeld dat dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen. “Varkens wroeten in de modder, kippen scharrelen. En er worden dan geen lichamelijke ingrepen meer uitgevoerd, zoals het afknippen van varkensstaartjes.”