Dassen: VVD medeschuldig aan kant die we nu met elkaar opgaan

Volt-lijsttrekker Laurens Dassen vindt dat de VVD “medeschuldig is aan de kant die we nu met elkaar opgaan”, zegt hij de dag na de verkiezingen. “Iedereen op de lijst van de VVD moet de consequenties inzien voor het openzetten van de deur voor de PVV, en daar rekenschap van nemen”.

Dassen werd dan ook wakker met “een zwaar gemoed” omdat de winnende partij van Geert Wilders “een partij is die lijnrecht tegenover alles staat waar wij voor staan. De PVV wil een Nexit, klimaatbeleid stoppen en sluit groepen uit in de samenleving”. Wilders leek zich deze campagne milder op te stellen, maar in die nieuwe houding van de PVV-leider gelooft Dassen niet. “Ik ben niet gek”, zegt hij daarover, “Wilders sluit groepen in de samenleving gewoon nog steeds volledig uit”.

Zelf staat de pan-Europese partij nu op twee zetels, met bijna alle stemmen geteld. Daarmee zou de partij een zetel verliezen ten opzichte van de verkiezingen van 2021. Desalniettemin begon de Volt-fractie de dag met taart. “Wij gaan de barricades op om te laten zien dat er ook een andere kant op is, om juist te zorgen dat we de problemen van mensen oplossen”, aldus Dassen.