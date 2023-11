Klimaatsceptische stichting Clintel blij met winst PVV

De klimaatsceptische stichting Climate Intelligence (Clintel) is blij met de winst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen, zegt directeur Marcel Crok. Volgens hem staan Clintel en de partij van Geert Wilders op veel punten op een lijn als het over het klimaatbeleid van Nederland gaat. Hij noemt de 37 zetels die de PVV woensdag heeft behaald een “overwinning voor klimaatrealisme”.

Clintel betwist dat de opwarming van de aarde een crisis is. De stichting kan zich niet vinden in wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering. Crok vindt het huidige klimaatbeleid onhaalbaar en onbetaalbaar. “Wij constateren dat er geen klimaatcrisis is en dat je moet streven naar een rationeel en betaalbaar klimaatbeleid”, zegt Crok.

De directeur denkt dat niet alleen het onderwerp immigratie de PVV heeft geholpen om veel zetels te behalen, maar dus ook klimaat. Crok vindt het huidige beleid “dwingend”. “Waar nu op is ingezet is onbetaalbaar en onhaalbaar. Je dwingt mensen van het gas af of om elektrisch te rijden. Je kan best een CO2-reductie willen, maar doe dat in een tempo dat haalbaar en betaalbaar is, zodat je mensen mee kunt nemen in die transitie.”

Crok kijkt uit naar de formatie. Hij hoopt op een coalitie van PVV, NSC en de VVD.