PVV scoort het beste in Rucphen en het slechtst in Rozendaal

De PVV heeft het beste gescoord in het Brabantse Rucphen, zo komt naar voren uit de tellingen via de Verkiezingsdienst van het ANP. De partij van Geert Wilders heeft hier maar liefst 53,8 procent van de stemmen gekregen. Meer dan 330 gemeenten hebben tot nu toe hun voorlopige uitslagen gedeeld.

Rucphen wordt gevolgd door het Limburgse Kerkrade (43,7 procent), het Noord-Hollandse Edam-Volendam (42,9 procent), en de Limburgse plaatsen Landgraaf (42,5 procent) en Brunssum (42,4 procent).

In het Gelderse Rozendaal, in Amsterdam en in Utrecht lijkt de PVV het slechtst te scoren met respectievelijk 8,0 procent, 9,5 procent en 9,9 procent van de stemmen. Amsterdam is overigens nog niet klaar met tellen.