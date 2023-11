Opnieuw overschot aan grote grazers in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer gaat deze winter 360 edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen, het beschermde Europese vogelreservaat in Flevoland. Ook worden 45 heckrunderen en tachtig konikpaarden uit het gebied gehaald. Uit de jaarlijkse najaarstelling is volgens de dienst gebleken dat er nu te veel grote grazers rondlopen in het natuurgebied.

Vorig winterseizoen moest Staatsbosbeheer nog ongeveer 1600 edelherten afschieten. Het lukte de natuurbeheerder maar niet om het aantal herten op het in 2018 vastgestelde niveau van maximaal vijfhonderd dieren te krijgen. Daarom kreeg de dienst toestemming om extra maatregelen te nemen. Er liepen ook veel te veel runderen en paarden rond. Door de vele grote grazers konden de Oostvaardersplassen zich onvoldoende ontwikkelen tot een vogelreservaat. Er is ook te weinig voedsel voor zoveel dieren. In mei van dit jaar was het gewenste aantal grazers behaald.

Dit najaar lopen er door natuurlijke aanwas ongeveer 860 edelherten in de Oostvaardersplassen. Er zijn 380 konikpaarden en 345 runderen. Staatsbosbeheer probeert voor tachtig paarden een andere plek te vinden in Europa. Als dat niet lukt gaan ze naar de slacht. Daarnaast worden 45 heckrunderen afgeschoten. Het vlees van de afgeschoten edelherten wordt ter consumptie aangeboden. Een aantal dode herten blijft voor aaseters en insecten in de natuur liggen, aldus Staatsbosbeheer.