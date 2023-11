CNV wil geen nieuwe arbeidsmigranten meer aantrekken

Nederlands personeel moet voortaan voorrang krijgen op de arbeidsmarkt, stelt CNV. De vakbond onderschrijft de standpunten van Geert Wilders (PVV) en Pieter Omtzigt (NSC) over arbeidsmigratie.

De twee grote winnaars van de verkiezingen willen de arbeidsmigratie een halt toeroepen. CNV is het daarmee eens. “Een miljoen Nederlanders staat nog aan de kant”, stelt de bond in een verklaring. “Naar deze groep moet eerst worden gekeken voor we nieuwe arbeidsmigranten aantrekken.”

Met arbeidsmigratie gaan volgens CNV bovendien veel problemen gepaard, bijvoorbeeld “op het gebied van huisvesting en misbruik van uitzendbureaus”.