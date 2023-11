Pegida hoopt dat met PVV aan roer ‘Nederlander weer op 1 komt’

De anti-islamgroepering Pegida is “enorm verheugd” over de winst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen. “Nu hopen we dat een coalitie met daarin de PVV tot stand gaat komen, zodat er een beleid komt waar de Nederlander weer op 1 komt te staan”, reageert voorman Edwin Wagensveld, die donderdag veertig uur taakstraf kreeg opgelegd van de rechtbank in Den Haag voor het beledigen van moslims.

“We hopen dat zo snel mogelijk de asielinstroom uit islamitische landen beperkt en liefst gestopt gaat worden, en verder betekent deze uitslag natuurlijk ook geen hoofddoekjes bij de politie, geen verbod op koranverbranding etcetera”, aldus Wagensveld.

De Pegida-voorman kreeg de taakstraf voor groepsbelediging omdat hij de koran een fascistisch boek heeft genoemd. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een geldboete van 700 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Wagensveld verscheurde het boek al diverse malen. Ook kwam Pegida meerdere keren in actie tegen de anti-zwartepietprotesten. Met volledig zwart geschminkte gezichten verschenen aanhangers van de groepering bij intochten van Sinterklaas.