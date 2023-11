Omroepen reageren wisselend op verkiezingswinst PVV

De publieke omroepen die al hebben gereageerd op de verkiezingswinst van de PVV zien de uitslag erg wisselend. PowNed en Ongehoord Nederland (ON!) zijn positief, terwijl BNNVARA en Omroep Max zorgen hebben geuit. WNL is benieuwd naar de formatie.

PowNed-directeur Dominique Weesie noemt de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen een “wake-upcall”. Hij wil liever een evenwichtiger publiek bestel dan nu. “Als je alleen maar maar links kijkt, zie je rechts niets en daar zijn we ingehaald.”

Jan Slagter van Omroep Max heeft vooral zorgen over dat in het programma van de PVV staat dat er geen geld meer moet naar de NPO. Hij wil wel met Geert Wilders in gesprek. “Verkiezingstaal is toch altijd iets anders dan wanneer er beleid moet worden gemaakt. Ik kan mij een Nederland zonder publieke omroep niet voorstellen.” De omroepbaas zegt dat er omroepen met een “linkse statuur” zijn, “maar het kan niet zo zijn dat als een geluid je niet bevalt, je zegt: we gaan je de mond snoeren. Dat is óók niet democratisch.”

ON! noemt de uitslag “heel erg goed nieuws”. Bestuurslid van de omroep en voormalig PVV-politica Reinette Klever zegt dat de omroep is “opgericht om het geluid waar de burger nu massaal voor gekozen heeft op de Nederlandse televisie te brengen”.

Klever denkt ook dat ON! op de NPO blijft, nadat de NPO geprobeerd heeft de voorlopige erkenning in te laten trekken. “De NPO heeft natuurlijk van alles geprobeerd om ons er vanaf te gooien. Dat kunnen ze nu echt niet meer maken”, vervolgde Klever. “Wij vertegenwoordigen zo’n enorm grote stroming die in Nederland is. Die stroming kan je niet van de buis trekken, dat is onmogelijk.”

WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes zegt zich geen zorgen te maken, ondanks het standpunt van de PVV over de NPO. “Het optellen van standpunten uit verkiezingsprogramma’s, nu er in de verste verte nog geen kabinet is, is zeer voorbarig. Het kan alle kanten op.”

In een reactie zegt BNNVARA wel zorgen te hebben over de verkiezingsuitslag. De omroep zegt te staan voor “een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meetelt. Daarom maken we ons grote zorgen om de plannen die de PVV heeft. Ook ten aanzien van het klimaat en de onafhankelijke media.” De woordvoerder bevestigt ook berichtgeving van De Telegraaf dat medewerkers zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst om elkaar te steunen na de uitslag. De krant heeft de e-mail die door de directie is verstuurd in handen.