Provinciale BBB’ers: door ongeduld van grote winnaar naar bijrol

Als grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in maart heeft de BBB in de verkiezingen voor de Tweede Kamer genoegen moeten nemen met een bijrol. Fractievoorzitters van de BBB in de provincie zeggen als verklaring dat kiezers “zoekende” en ook “erg ongeduldig” zijn. “Wat bij ons op 15 maart in de provincie gebeurde, is de PVV nu landelijk overkomen met een monsterzege”, zegt Anja Keuter uit Flevoland.

De BoerBurgerBeweging werd in alle provincies de grootste partij en kwam daarna in tien van de twaalf in de coalitie. Iets meer dan acht maanden later moet de BBB het doen met vermoedelijk zeven zetels in de Tweede Kamer. Dat zijn er weliswaar zes meer dan twee jaar geleden bij de vorige verkiezingen, maar de partij van Caroline van der Plas blijft wel ver achter bij PVV (37), GroenLinks-PvdA (25), VVD (24) en NSC (20). De provinciale fractievoorzitters zeggen “tevreden” te zijn, maar hadden op meer gehoopt. “Met tien was ik supertevreden geweest”, aldus Hans Veentjer (Zuid-Holland).

“Mensen zijn erg ongeduldig”, zegt Carla Evers van de BBB Overijssel. “Ze zeggen: jullie zitten er al sinds maart, het is nu november en nog steeds is niet alles veranderd. Ik leg dan uit dat we langzaam het beleid aan het bijstellen zijn. De politiek is een soort mammoettanker die je niet van de ene op de andere dag 180 graden kan laten draaien. Eigenlijk kwamen deze verkiezingen te vroeg voor de BBB. We hebben in de provincie nog niet echt kunnen laten zien dat zaken anders worden.”

Veentjer denkt dat veel kiezers in maart uit protest tegen het kabinetsbeleid op zijn partij hebben gestemd. “Die proteststemmen gingen eerst naar FVD, toen naar ons, en nu naar Pieter Omtzigt.” Keuter ziet dat ook als verklaring voor het grote verschil in de uitslag van beide verkiezingen in dit jaar. “Mensen hebben heel duidelijk laten blijken dat ze echt verandering en snel resultaat willen. Maar we kunnen niet alles in één dag veranderen en ook niet in acht maanden. Daar is tijd voor nodig.”

Het initiatief voor de kabinetsformatie ligt nu bij de PVV, als grote winnaar van de verkiezingen. De partij van Geert Wilders zit in de provincies alleen in Flevoland in de coalitie. De BBB, de grootste machtsfactor in de Eerste Kamer, wil graag met PVV een kabinet in. “Ik heb al tegen onze campagneleider Henk Vermeer gezegd: wij hebben het voorbeeld gegeven, je hoeft het alleen maar na te doen”, aldus Keuter. “De overeenkomsten waren in de onderhandelingen snel gevonden en we werken goed samen. Hopelijk lukt dat in ‘Den Haag’ ook.”