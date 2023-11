FNV Jeugdzorg: snel duidelijkheid nodig van winnende partijen

De winnende partijen moeten in de jeugdzorg snel duidelijkheid bieden over “de koers en de financiële zekerheid in de sector”, vindt FNV Jeugdzorg na de grote verkiezingswinst van de PVV. “We hebben al té lang moeten wachten en de crisis in de jeugdzorg duldt geen verdere vertraging meer”, zegt bestuurder Maaike van der Aar.

De vakbond heeft naar de verkiezingsprogramma’s gekeken. In dat van de PVV gaat echter weinig aandacht naar de jeugdzorg. “Wel weten we uit de debatten van de afgelopen jaren dat ze kritisch zijn op het huidige beleid.” Nieuw Sociaal Contract (NSC) zegt in het programma wel bezwaren te zien in de zogenoemde Hervormingsagenda. Deze verbeterplannen en de besparingen wil onder meer de VVD echter doorzetten.

“Als de winnaars van deze verkiezingen echt een nieuwe bestuurscultuur willen, dan kunnen ze bij de Hervormingsagenda Jeugdzorg beginnen”, vindt Van der Aar. Ze vindt dat de oplossing vanuit Den Haag al heel lang ontbreekt. De vakbond gaat zich beraden of die zelf “professionele regie” moet nemen.