PVV grootste in aardbevingsgebied, geen Vijlbrief-effect voor D66

In het aardbevingsgebied in Groningen is de PVV veruit de grootste. In de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Midden-Groningen haalt de partij respectievelijk 20,4 procent, 26,8 procent en 27,8 procent. In Het Hogeland is GroenLinks-PvdA de tweede partij, en in de andere gemeenten Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt.

Ondanks de inspanningen van staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) lijkt er voor zijn partij D66 geen sprake van een ‘Vijlbrief-effect’. In Midden-Groningen en Het Hogeland haalt D66 3,9 procent van de stemmen. In Eemsdelta blijft de partij steken op 3,3 procent.