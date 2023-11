Agent gewond na aanrijding met gestolen auto, politie lost schoten

Een agent in het Limburgse Landgraaf is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt nadat iemand in een gestolen auto op zijn wagen was ingereden. De verdachte is uiteindelijk te voet ontkomen, ondanks dat agenten hem tijdens een achtervolging met een politiewagen aanreden. Ook heeft de politie waarschuwingsschoten gelost.

De politie zette rond 01.30 uur de achtervolging in toen agenten een gestolen wagen zagen. Tijdens de achtervolging reed de verdachte op de Groenstraat in op een stilstaande politiewagen. Een agent die bij dat voertuig stond, raakte gewond. De man zette het op een lopen en werd tijdens een achtervolging aangereden door een politiewagen. Hij wist te ontkomen en vluchtte te voet in de richting van de Generaal Hodgesstraat. Agenten losten waarschuwingsschoten, maar de verdachte is niet meer teruggevonden.

Of de man gewond is geraakt, is onbekend. De gewonde agent is aanspreekbaar en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.