PVV-Kamerleden zijn nu echt klaar voor premier Wilders

Kamerleden van de PVV zijn duidelijk: hun partij gaat straks meeregeren en de minister-president leveren: premier Geert Wilders. Voor aanvang van de eerste fractievergadering na de verkiezingen, zeggen de politici van de rechts-populistische partij dat andere politieke partijen niet meer om samenwerking met de PVV heen kunnen. De PVV boekte woensdag een monsterzege, en heeft naar verwachting straks 37 zetels.

Wilders is “al twintig jaar lang klaar voor het premierschap”, zegt vertrouweling en partij-ideoloog Martin Bosma. “Daar kijk ik zeer, zeer naar uit”, zegt klimaatwoordvoerder Alexander Kops over het vooruitzicht dat Wilders het torentje ingaat.

De PVV moet nu een meerderheid zien te krijgen voor een coalitie. Politici van de partij verwachten dat dat gaat lukken. “Andere partijen moeten laten zien wat de democratie waard is”, vindt Kamerlid Barry Madlener. Volgens Dion Graus komt niemand er meer onderuit. “Het zou een wel heel erge schoffering zijn van het Nederlandse volk als iemand dit zou negeren.” Hij denkt dat de PVV ook goede bewindspersonen kan aanleveren.

Zorgen van moslims over wat de uitslag voor hen betekent, herkennen de PVV’ers niet. “Daar geloof ik niets van”, zegt Bosma stellig. Volgens hem is dat de publieke omroep die “zit te hitsen”. Moslimorganisaties hebben overigens ook in andere media hun zorgen geuit. Volgens Graus hoeven “mensen die zich hier aanpassen en netjes meedoen voor niks te vrezen”.