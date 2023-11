Divosa: politiek moet doorpakken op bestaanszekerheid

Het thema bestaanszekerheid staat bij alle partijen op de kaart, maar nu moet de politiek ook echt gaan leveren om te voorkomen dat mensen zich continu zorgen maken over geld. Dat zegt Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, in een algemene oproep aan het nieuw te vormen kabinet na de verkiezingen van woensdag.

“Iedere inwoner moet voldoende geld hebben voor zaken als huur, boodschappen en energie”, zegt directeur Alexandra Bartelds van Divosa. “Dat vormt de basis om een zelfstandig leven op te bouwen, mee te doen aan de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daar moet het de komende kabinetsperiode over gaan.” Volgens haar levert bestaanszekerheid niet alleen voor mensen zelf iets op, maar ook voor de samenleving als geheel.

Bartelds zegt dat de politiek invulling moet geven aan het advies van de zogeheten commissie sociaal minimum, waar zij zelf mede lid van was. Eerder dit jaar adviseerde die commissie, in het leven geroepen door een aangenomen motie van Tweede Kamerlid en inmiddels NSC-voorman Pieter Omtzigt, dat de bijstand en het minimumloon omhoog moeten. De Divosa-directeur, die in haar reactie niet expliciet ingaat op de nieuwe politieke verhoudingen, benadrukt donderdag dat grote groepen inwoners nog steeds te weinig geld hebben om rond te komen.