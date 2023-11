DENK stemt tegen PVV-verkenner, ook andere partijen kritisch

Linkse partijen zijn kritisch over de aanstelling van PVV-senator Gom van Strien als verkenner. DENK-leider Stephan van Baarle laat op X weten dat zijn partij “niet instemt met het geven van het initiatief” aan Geert Wilders. “We mogen ons land niet uitleveren aan iemand die meer dan 1 miljoen moslims hun rechten wil ontnemen”, twittert hij.

Hoewel de antiracismepartij de enige is die tegen aanstelling van Van Strien heeft gestemd, zijn ook andere partijen kritisch. SP-leider Lilian Marijnissen had liever een verkenner gehad die wat meer afstand van de politiek zou hebben. “Dat hebben we eerder ook al aangegeven. Maar ons past bescheidenheid”, zei ze na afloop van een gesprek met alle fractievoorzitters over de eerste fase van de verkenning.

Tegelijkertijd wijst ze erop dat de grootste partij het voortouw mag nemen “en dat is nu de heer Wilders”. Dat de VVD mogelijk niet in een kabinet zou komen, zoals de liberalen nu hebben aangegeven, is volgens Marijnissen “voor Nederland nog het minste probleem”.