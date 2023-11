Jetten had liever verkenner gehad met meer afstand tot de politiek

Rob Jetten (D66) heeft ingestemd met de voordracht van PVV-senator Gom van Strien als verkenner, maar had liever gezien dat iemand met meer afstand tot de politiek deze functie had gekregen. Hij heeft dit bezwaar geuit aan PVV-voorman Wilders, maar die bleef bij zijn voordracht. “Ik vind ook: het initiatief ligt nu echt bij de grootste partij”, zegt Jetten over zijn besluit om deze keuze te accepteren.

Gezien de overtuigende verkiezingswinst van de PVV vindt Jetten het logisch dat deze partij het initiatief krijgt en probeert een coalitie te vormen. De D66-leider heeft al herhaaldelijk gezegd dat hij onder geen beding onderdeel wil worden van een kabinet-Wilders en zal die boodschap volgende week herhalen bij de verkenner. De progressief-liberale partij heeft veel moeite met onder andere de anti-islamstandpunten van Wilders.