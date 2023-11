Marsen voor vrede en tegen discriminatie in aantal steden

Op verschillende plaatsen in het land worden vrijdagavond en in het weekend demonstraties en marsen voor de vrede en tegen discriminatie en racisme gehouden. Vrijdagavond om 19.00 uur verwacht de organisatie Nijmegen tegen Fascisme ongeveer honderd deelnemers aan een mars en manifestatie in het centrum van Nijmegen. De demonstranten keren zich tegen racisme, fascisme en discriminatie en zijn geschokt over de winst van de PVV bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, aldus een woordvoerster.

In Tilburg is om 19.00 uur een actie tegen de PVV bij het Centraal Station. De initiatiefnemer is Nederland Bekent Kleur. De organisatie wil geen “Wilders-kabinet” omdat het onder meer “een racistisch kabinet” is dat mensen uitsluit.

Zaterdag vanaf 11.30 uur houden leden van de Ahmadiyya Moskee Gemeenschap vredesmarsen in Gouda, Deventer, Hilversum en Helmond. De organisatoren verwachten ongeveer honderd deelnemers per stad. De vredesmarsen zijn de aftrap van een grotere campagne voor rechtvaardigheid en duurzame vrede, laat de geloofsgemeenschap weten. De gemeenschap roept ook op tot vrede en veiligheid in Nederland, waar spanningen bestaan tussen gemeenschappen.

Zondag om 12.00 uur houdt het Platform voor Vrede en Solidariteit een vredesdemonstratie op de Dam in Amsterdam. Onderdeel van die demonstratie is een zogenoemde wittevlaggenmars met drums door het centrum van de hoofdstad. Het platform wil een wapenstilstand in de oorlog tussen Israƫl en de Palestijnse beweging Hamas en is tegen wapenleveranties aan een van deze partijen.