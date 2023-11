Amsterdam als enige stad in Nederland nog druk met tellen

In Amsterdam worden de stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen nog druk geteld. De hoofdstad koos ervoor om, na het tellen van 85 procent van de stemmen op partijniveau woensdagnacht, vanaf donderdagochtend op kandidaatsniveau verder te tellen.

Dit tellen gebeurt in de RAI. Een woordvoerder van de gemeente liet eerder al weten dat het voor grotere gemeenten zoals Amsterdam efficiĆ«nter is om de stembiljetten op een centrale plek te tellen. “Bovendien maakt de centrale telling het telproces makkelijker te volgen en te controleren voor kiezers, partijen en pers. Dit draagt bij aan een betrouwbare uitslag.”

Een deel van de vrijwilligers stopte donderdagavond om 18.00 uur met tellen, anderen om 21.00 uur. Sinds vrijdagochtend is het tellen weer hervat. De verwachting is dat vrijdagavond de complete voorlopige uitslag bekend wordt gemaakt.

Eerder werd al bekend dat GroenLinks-PvdA in Amsterdam met 33,6 procent van de stemmen de grootste partij is geworden, op basis van de tussenstand. PVV komt volgens deze voorlopige telling uit op 9,5 procent, dat zou bijna een verdubbeling zijn in de hoofdstad vergeleken met 2021 (5,1 procent).

De meeste gemeenten kwamen in de nacht van woensdag op donderdag met de voorlopige uitslagen. Schiermonnikoog was woensdagavond als eerste klaar. De strijd om het melden van de eerste eindstand gaat meestal tussen Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal. Dat zijn de kleinste gemeenten van het land.

De voorlopige uitslag van Saba werd vrijdag bekend. Bonaire heeft een deel van de stemmen geteld, maar onbekend is om hoeveel procent het gaat. De voorlopige uitslag van de derde bijzondere gemeente in Caribisch Nederland, Sint-Eustatius, is nog niet bekend en het is ook nog niet duidelijk wanneer die komt. Ook de stemmen van Nederlanders die in het buitenland wonen en per post hun stem uitbrengen, moeten nog worden geteld. De uitslag van die groep wordt volgende week bekendgemaakt.