Veel steun voor DENK in Rotterdamse wijk Feijenoord

De politieke partij DENK heeft vorige week veel stemmen gekregen in de wijk Feijenoord in Rotterdam-Zuid. Bij sommige stembureaus bracht meer dan de helft van de kiezers een stem uit op die partij voor de Tweede Kamer. De gemeente Rotterdam heeft maandag de stemmen per stembureau naar buiten gebracht.

Aan het Putseplein in Feijenoord waren twee stembureaus gevestigd. Daar stemden in totaal 1050 mensen, van wie 648 DENK steunden. Dat is een uitslag van bijna 62 procent. Een eindje verderop, aan het Stichtseplein, stemde 55 procent op DENK. Bij de Persoonsdam, op het Afrikaanderplein en bij de Putsebocht bleef het resultaat voor de partij net onder de 50 procent.

De PVV van Geert Wilders kreeg meer dan de helft van de stemmen bij het stembureau in het clubhuis van voetbalvereniging VOB in Overschie, niet ver van het vliegveld van Rotterdam.

In heel Rotterdam werd de PVV de grootste partij met 22 procent van de stemmen, gevolgd door GroenLinks-PvdA (19,8 procent) en de VVD (11,2 procent). DENK werd vierde met iets meer dan 10 procent van de Rotterdamse stemmen.

In Den Haag kreeg DENK veel stemmen in de Schilderswijk en Transvaal. De inwoners van die buurten kampen met ongeveer dezelfde problemen als mensen in Feijenoord.