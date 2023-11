Gerben van den Berg directeur van Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft een nieuwe directeur. Per 1 december treedt Gerben van den Berg aan, als opvolger van Arianne de Jong. Van den Berg was eerder onder meer hoofd communicatie en woordvoerder van het Nationaal Comité.

“Het blijft, ondanks het verstrijken van de tijd, nog steeds van groot belang dat we stil blijven staan bij al die mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna voor onze vrijheid vochten, in verzet kwamen of werden vermoord. De belangrijkste opdracht van het Nationaal Comité is ervoor te zorgen dat dit leed en deze offers nooit aan betekenis inboeten,” aldus Van den Berg.

Voorzitter Wim van de Donk van het Nationaal Comité noemt Van den Berg “de collegiale directeur” die in staat is verder te bouwen op wat er in de afgelopen jaren is bereikt en die tegelijkertijd nieuwe kansen weet te ontwikkelen.