Ook Friesland breidt regeling uit voor rasters tegen wolf

Ook de provincie Friesland wil dat meer veehouders beschermende rasters plaatsen tegen de wolf. Van de subsidieregeling wordt nu nog weinig gebruikgemaakt, laat de provincie weten en daarom wordt deze uitgebreid. Waar eerder alleen schapen- en geitenhouders geld konden krijgen voor de aanschaf van speciale rasters, komen nu ook eigenaren van runderen, paarden en pony’s in aanmerking. Gelderland kondigde vorige week eveneens een uitbreiding van de regeling aan.

In Friesland is van de 200.000 euro die de provincie beschikbaar stelde voor de subsidie, volgens een woordvoerder op dit moment nog 177.000 over. “Er is maar weinig aangevraagd”, legt hij uit. Begin deze maand concludeerde de Wolvencommissie Gelderland dat in Friesland om slechts 1,8 procent van de schapenweiden goede wolfwerende rasters staan.

Om meer mensen ertoe te zetten zo’n raster te plaatsen wil Friesland de regeling naast uitbreiden ook versoepelen. Waar een veehouder eerst pas geld kreeg na de aanschaf van het hek, wordt dat nu omgedraaid. De Fryske Nasjonale Partij (FNP) had eerder al eens gevraagd om het aanvragen van de subsidie makkelijker te maken.

Volgens gedeputeerde Matthijs de Vries (ChristenUnie, natuur) zijn aanvallen van wolven op vee op dit moment alleen te voorkomen door beschermende maatregelen. De provincie Gelderland kondigde vorige week aan de wolf sneller te gaan afschieten, namelijk als een dier twee keer in één week vee aanvalt dat beschermd is door een hek. De provincie denkt zover te kunnen gaan, ondanks de beschermde status van de wolf via Europese regelgeving. Friesland houdt het voorlopig op subsidies voor wolfwerende hekken, zegt de woordvoerder. Wel is Friesland, net als andere provincies “in gesprek” met hogere overheden over de beschermde status van de wolf.