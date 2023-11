Plasterk zelf ook verrast door verzoek om verkenner te worden

Ronald Plasterk weet ook niet precies waarom PVV-leider Geert Wilders hem gevraagd heeft als verkenner op te treden. “Ik had het helemaal niet zien aankomen”, zei hij tijdens zijn eerste persconferentie in zijn nieuwe rol. Wilders liet hem wel weten het “een interessante gedachte” te vinden als Plasterk het zou gaan doen, en dat hij niet verwachtte dat die “hem een loer zou draaien”.

Wilders moest deze week plotseling op zoek naar een nieuwe verkenner. Zijn eerste keus, PVV-senator Gom van Strien, bleek verstrikt in een fraudezaak waarvan hij zijn partijleider niet op de hoogte had gesteld. Binnen een dag kwam Wilders uit bij Plasterk die namens de PvdA minister was in twee verschillende kabinetten en naar eigen zeggen ook nog altijd lid is van die partij.

Hoewel Plasterk niet meteen ja zei – hij opperde aan Wilders zelfs nog andere namen die ook geschikt zouden zijn – hoefde hij er ook niet heel lang over na te denken. “Ik wil het niet groter maken, dramatischer laten klinken dan het is, maar toch: omdat het land roept”, lichtte hij zijn besluit toe. Hij benadrukte ook dat het een verzoek was namens het hele parlement. “Dat geeft het gewicht eraan.”

Plasterk wil niet ingaan op de columns die hij de afgelopen jaren schreef, en waarin hij blijk gaf van uitgesproken politieke opvattingen die vaak lijnrecht ingaan tegen die van zijn eigen PvdA. Hij wil evenmin zeggen op welke partij hij vorige week gestemd heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partijleiders die bij hem op gesprek komen, kunnen van zijn onafhankelijkheid op aan, zo verzekert hij.

Plasterk gaat woensdagochtend direct aan de slag. Hij nodigt alle fractievoorzitters uit voor een gesprek. Verder bekijkt hij het “van dag tot dag”. Volgende week hoopt hij met zijn eindverslag te kunnen komen.