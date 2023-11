COA hoopt dat nog meer werkobstakels verdwijnen voor asielzoekers

Dat er geen maximum van 24 weken meer verbonden zit aan de tijd dat asielzoekers in een jaar mogen werken, is volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) goed voor zowel asielzoekers als werkgevers. Maar daarmee zijn nog lang niet alle obstakels en uitdagingen voor vreemdelingen verdwenen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, stelt de organisatie.

Zo moeten asielzoekers namelijk ook op tijd een bsn-nummer krijgen om aan het werk te kunnen. Verder hebben ze hulp nodig om passend werk te vinden en het werk vervolgens goed uit te voeren. Asielzoekers hebben allemaal een andere achtergrond en spreken een andere taal, bovendien weten ze nog niet hoe het in Nederland “werkt met werk”, aldus bestuurslid Joeri Kapteijns.

Dat de Raad van State in een uitspraak woensdag de 24 wekeneis laat vallen, draagt volgens Kapteijns er wel aan bij dat Nederland “het arbeidspotentieel van onze bewoners beter kan benutten in de huidige krappe arbeidsmarkt”. In afwachting van hun asielaanvraag kunnen asielzoekers nu een jaar lang werken. Dat is “belangrijk voor hun integratie, het geeft betekenis aan het leven en draagt bij aan de rust en leefbaarheid op COA-locaties”. En dat is volgens het bestuurslid weer belangrijk voor het draagvlak in het land.