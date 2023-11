Tot maandag maar 1 trein per uur over Zeeuwse lijn om verzakkingen

Door meldingen van verzakkingen kan er tot maandag maar een trein per uur rijden over de Zeeuwse lijn tussen Vlissingen en Roosendaal. Dat meldt ProRail woensdag. Dinsdag zijn er bij de spoorbeheerder meerdere meldingen binnengekomen van verzakkingen rondom Goes en ‘s-Heer Arendskerke. Tot die verzakkingen zijn hersteld, kunnen treinen slechts met 40 kilometer per uur rijden over het spoor. Daardoor kan er maar een trein rijden tussen Vlissingen en Roosendaal.

De meldingen zijn gedaan langs 53 kilometer spoor. “Na een melding van een verzakking gaat de aannemer normaliter direct ter plaatse om te controleren en te bepalen waar herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn”, aldus ProRail. Omdat het zo’n lang stuk spoor is, is dit nu niet wenselijk. “Het treinverkeer zou dan voor langere tijd volledig gestremd zijn.” Daarom is nu besloten al het spoor in de nacht van zondag op maandag te herstellen. “De verwachting is dat maandag alle treinen weer volgens dienstregeling kunnen rijden”, aldus ProRail.

In de nacht van woensdag op donderdag worden de borden met snelheidbeperkingen langs het spoor geplaatst, zodat machinisten weten hoe hard ze mogen rijden.

De verzakkingen komen door de vele regen van de afgelopen tijd. Omdat in Zeeland de ondergrond voornamelijk bestaat uit klei, wordt het water slecht afgevoerd, wat leidt tot verzakking.