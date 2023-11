Man (64) overleden na mishandeling Amersfoort, minderjarige vast

Een 64-jarige man uit Hilversum die eerder deze maand werd mishandeld op het Stationsplein in Amersfoort is woensdagochtend aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. In het onderzoek naar de zaak is dinsdag een 17-jarige jongen uit Amersfoort aangehouden. Hij wordt nu verdacht van mishandeling met de dood als gevolg.

De mishandeling was op vrijdag 17 november rond 14.15 uur. Twee jongens reden op één fiets over de stoep langs het slachtoffer. Toen hij daar iets van zei, ontstond een conflict tussen de 64-jarige man en een van beide jongens. Daarbij werd de man geduwd en kwam hij met zijn hoofd op de stoep terecht. Omstanders ontfermden zich over het slachtoffer en de twee jongens gingen ervandoor, aldus de politie.

Op het moment van het incident was het druk op het Stationsplein in Amersfoort. De afgelopen periode heeft de politie met veel getuigen gesproken en camerabeelden bekeken, waarna dinsdag de 17-jarige verdachte kon worden aangehouden. Hij zou de fatale duw hebben gegeven en zit nog vast. Van de andere jongen op de fiets weet de politie wie hij is, maar deze jongen is geen verdachte in de zaak, zegt een woordvoerster van de politie.